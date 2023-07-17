غدا.. افتتاح معرض "اشتياق" للتشكيلي عاطف طلبة بقاعة الباب سليم

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا فنيا بعنوان "اشتياق" للفنان التشكيلي عاطف طلبة، في السابعة مساء غد الثلاثاء، الموافق 18 يوليو الجاري، بقاعة الباب سليم، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويفتح المعرض أبوابة يوميا أمام الجمهور من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، بمتحف الفن المصري الحديث، بقاعة الباب سليم بدار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 29 يوليو الجاري.

تخرج عاطف عبدالغنى طلبة، في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمة الفنون، وعين مديراعاما بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وشارك في العديد من المعارض الجماعية منذ 1995.

كما شارك فى العديد من المعارض الدولية، وحصد العديد من الجوائز منها جائزة مهرجان باكستان الدولى عام 1997، وجائزة مهرجان الكسيو بالبرتغال عام 1999، وجائزة مهرجان مسقط الدولى عام 2012، كما حصد جوائز محلية ايضا منها "مهرجان اصالة، مهرجان الاقصر، المراكز الفنية بقطاع الفنون التشكيلية وغيرها، وجائزة المجلس الاعلى للثقافة والابداع عام 2021.