رئيس الأقصر يستقبل 22 شكوى متنوعة للمواطنين بـ"اليوم المفتوح".. صور

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع بعض المواطنين لبحث مطالبهم، والذي يعقده أسبوعيًا بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة.

واستقبل رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء، 22 شكوى من المواطنين، والتي منها ما يتعلق بطلبات مرافق عامة، تراخيص بناء وتصالح، وتراخيص محلات، والتقنين على أراضي الدولة، وعربات طعام متنقلة وأكشاك، وتأجير بايكات بالأسواق الحكومية، وغيرها.

ووجه رئيس مدينة الأقصر، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من أجل الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد وجه رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ، وانتهاج سياسة الباب المفتوح لكسر أية حواجز بين المسؤول والمواطن.

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (1)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (1)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (2)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (2)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (3)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (3)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (4)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (4)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (5)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (5)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (6)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (7)

اليوم المفتوح بمدينة الأقصر (8)