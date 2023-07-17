الاتحاد السكندري يحسم موقف زوران مانولوفيتش استعدادا للموسم الجديد

يعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ،برئاسة محمد مصيلحي ،جلسة خاصة مع زوران مانولوفيتش ،لحسم موقفه خلال الموسم الجديد .

وتسود حالة من الغموض حول موقف الخواجة زوران مانولوفيتش ،بشأن الإستمرار خلال الموسم الجديد ،خاصة بعد نتائج الدور الثاني خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز .

وكانت إدارة نادي الاتحاد السكندري ،في وقت سابق ،قد أعلنت عن تجديد التعاقد مع زوران مانولوفيتش ،لموسم إضافي .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري أنهى الموسم المنقضي حديثاً في المركز الثامن برصيد ٤٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .