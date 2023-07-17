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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يحسم موقف زوران مانولوفيتش استعدادا للموسم الجديد

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يحسم موقف زوران إستعداداً للموسم الجديد
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يعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ،برئاسة محمد مصيلحي ،جلسة خاصة مع زوران مانولوفيتش ،لحسم موقفه خلال الموسم الجديد .

وتسود حالة من الغموض حول موقف الخواجة زوران مانولوفيتش ،بشأن الإستمرار خلال الموسم الجديد ،خاصة بعد نتائج الدور الثاني خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز .

وكانت إدارة نادي الاتحاد السكندري ،في وقت سابق ،قد أعلنت عن تجديد التعاقد مع زوران مانولوفيتش ،لموسم إضافي .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري أنهى الموسم المنقضي حديثاً في المركز الثامن برصيد ٤٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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