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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: تدريبات مجانية على التفصيل بأسيوط لدعم إقامة المشروعات الصغيرة

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افتتحت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على أعمال التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بمركز ومدينة البداري في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة تتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات، ولتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة.

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره للوزارة، أن عدد الساعات التدريبية خلال الدروة التدريبية حوالي 180 ساعة تدريبية بواقع 45 يوما تدريبيا، كما تتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على أيدي مدربين متخصصين، كما أنها تتم تحت إشراف مباشر من المهندسة سحر عبد المالك مدير التدريب المهني الإدارة والمركز ، وبمتابعة من إسماعيل محمد مدير مكتب عمل البداري .

وأضاف مدير المديرية: انه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التى توفرها المديرية، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص، كما تعمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب الراغب في العمل داخل تلك المنشآت بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة او متوسطة لهم.

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