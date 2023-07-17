285 طالبا يؤدون امتحانات الدبلوم المهني بكلية الفنون الجميلة بالأقصر.. صور

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة، حيث يؤدي حوالي 285 طالب وطالبة، امتحانات الدبلوم المهني بكلية الفنون الجميلة.

واطمأن رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، على حسن سير العمل بلجان الامتحانات، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول سير أعمال اللجان، ومدى توفير احتياجاتهم؛ للتيسير عليهم، مشددًا على توفير المناخ الملائم والذي يساعدهم على أدائهم الامتحانات في سهولة ويسر.

وأشاد رئيس الجامعة، بمستوى الانضباط داخل لجان الامتحانات، والتزام الطلاب بالإرشادات المتبعة داخل اللجان، مثمنًا جهود إدارة الكلية في إدارة أعمال الامتحانات بمستوى متميز ودقيق.

كما تابع رئيس جامعة الأقصر، سير امتحانات الدبلوم التربوي بكليتي الآثار، الحاسبات والمعلومات، برفقة الدكتور محمود النوبي آدم عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار، ووكلاء الكليتين، ورؤساء الأقسام.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير وانتظام العمل بلجان الامتحانات، موجهًا بتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات، لافتاً إلى أنه يؤدي الدبلوم العام هذا العام بجامعة الأقصر حوالي 600 طالب وطالبة بكليتي الآثار، والحاسبات والمعلومات، وتستمر أعمال امتحانات الدبلومات، حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

امتحانات الدبلوم التربوي (1)

امتحانات الدبلوم التربوي (2)

امتحانات الدبلوم التربوي (3)

امتحانات الدبلوم التربوي (4)

امتحانات الدبلوم التربوي (5)

امتحانات الدبلوم التربوي (6)

امتحانات الدبلوم التربوي (7)

امتحانات الدبلوم التربوي (8)

امتحانات الدبلوم المهني (1)

امتحانات الدبلوم المهني (2)

امتحانات الدبلوم المهني (3)

امتحانات الدبلوم المهني (4)

امتحانات الدبلوم المهني (5)

امتحانات الدبلوم المهني (6)