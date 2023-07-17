"التحالف الوطني": صرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار عقار حدائق القبة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تحرك فوري وعاجل، تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة صباح اليوم.

وأعلن التحالف عن صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة ٥٠ ألف جنيه لأسرة المتوفي، كما أعلن صرف ٢٥ ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار.

وعلى الفور، انتشر متطوعو التحالف الوطني بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وتقدم التحالف الوطني بالتعازي لأسر الضحايا، ويتمني الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض.