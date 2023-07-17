معدلات الإنجاز بـ37 من المشروعات الجارية بقرية إقليت بكوم أمبو

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة باستمرار الجولات الميدانية لتفقد نسب التنفيذ بمختلف المشروعات مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة، وذلك فى إطار حرصه على دفع معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة، القيام بجولة ميدانية للمرور على 37 مشروعا جارى تنفيذه بقرية إقليت بمركز كوم أمبو، والتى تضم 19 قرية ونجع وتابع بإجمالى 60 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء مراكز شباب فطيرة والرغامة البلد وعرب كيما ، وأيضاً إنشاء سوق المواشي بأبوير، ومركز تنمية الأسرة والطفل بفطيرة بنسب تنفيذ 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ، وأيضاً إنشاء وحدة الإسعاف ، ومشروع إنشاء العمارات السكنية بعرب كيما بإجمالى 6 عمارات بنسب 95% لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة مياة الشرب بفطيرة بطاقة 34 ألف م2/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80 %.

وخلال الجولة الميدانية أوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ ، مع الإهتمام بأعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

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