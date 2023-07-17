توزيع منح مالية بقيمة مليون جنيه على الأسر الأولى بالرعاية في الأقصر.. صور

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، مكتب مشروعات الأورمان في تنظيم احتفالية كبرى استهدفت توزيع منح مالية لعدد 500 أسرة من الأيتام وغير القادرين بقرى مراكز محافظة الأقصر، بتكلفة إجمالية وصلت مليون جنيه، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم خلال الاحتفالية توزيع المساعدات النقدية، بغرض المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الأسرة مثل الأسرة المعيلة, والأيتام, والأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة تقديم مساعدات نقدية وعينية في حالات النكبات.

وأكد بغدادي، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

فيما أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

وأوضح، أن الأورمان لا يتوقف دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، مشيرا إلى أن أنشطة الأورمان تضم عمل قوافل علاجية وأشعة للحالات المستحقة بالمستشفى الجامعي بالأقصر، بجانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع وأجهزة تعويضية وإقامة أكشاك، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

تركيب وصلات مياه مجانية

وفي وقت سابق، شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، في تركيب عدد (110) وصلة مياه شرب مجانية للأسر الأولى بالرعاية، بقرى السيول ونجع الطارف ونجع البركة مركز القرنة، وقرى الكيمان والحليلة والنجوع قبلي بمركز إسنا، وقرى البغدادي والحبيل ونجع عمرون بمركز البياضية في محافظة الأقصر.

من جانبه، قال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأوضح فؤاد، أن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الأقصر وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الأقصر، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار فؤاد، إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات مجانًا إلى المستفيدين، لافتاً إلى أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة، قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

تركيب الوصلات

دعم الأيتام (1)