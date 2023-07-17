أوكرانيا وراء الهجوم على جسر القرم.. وروسيا تكشف تفاصيل الهجوم المنفذ باستخدام المسيرات

أكد مصدر أوكراني لوكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، أن البحرية الأوكرانية وجهاز الأمن نفذا هجوما ليل الخميس على الجسر الذي بنته روسيا والذي يربط شبه جزيرة القرم بضمها لروسيا.

وقال المصدر في جهاز الأمن: "هجوم اليوم على جسر القرم هو عملية خاصة لوحدة أمن الدولة والبحرية".

ونُفِّذت الغارة باستخدام طائرات دون طيار، بحسب المصدر نفسه. كما اتهمت روسيا يوم الاثنين أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم.

وقتل شخصان بعد الهجوم على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس برلمان القرم ألقى باللوم على أوكرانيا في الحادث، لكن كييف لم تعلّق رسميا بعد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مواقع التواصل الاجتماعي "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف".

فيما قالت وزارة النقل الروسية إن دعامات الجسر لم تتضرر، وإن التحقيقات جارية بشأن أسباب الحادث، لكن تقارير غير مؤكدة ذكرت أن دوي انفجارات سمع في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

ويأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه تاميلا تاشيفا، المندوب الدائم للرئيس فولوديمير زيلينسكي في شبه جزيرة القرم، لمجلة نيوزويك الأحد الماضي، إن أوكرانيا سيتعين عليها التعامل مع ما يقدر بنحو 500 ألف إلى 800 ألف مواطن روسي جاءوا بشكل غير قانوني إلى شبه جزيرة القرم بعد الضم.

وبحسب تاشيفا، فإن الذين لم يغادروا قبل تحرير شبه الجزيرة سيواجهون "الطرد القسري".

وقال تاشيفا، إن كييف قد تعاقب أيضًا ما يصل إلى 10000 أوكراني في شبه الجزيرة لتعاونهم مع سلطات الاحتلال الروسية.

وشدد تاشيفا، على أن المواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في الأراضي التي تحتلها روسيا لا يعني بالضرورة أنهم متعاونون، وفي مثل هذه الحالات، فإن أوكرانيا "ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوقهم".

وأضاف: "يمكن أن تكون هناك ظروف مخففة - فالكثير منهم وقعوا ضحايا للدعاية الروسية، وللتخويف والتهديد، وللنظام القانوني الروسي، وحتى للثقافة واللغة الروسية. كل ذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار".

وأوضح أنه يجري النظر في الإطار القانوني المناسب لمعاقبة الأوكرانيين الذين ساعدوا بنشاط سلطات الاحتلال الروسي. أجرت روسيا استفتاءً زائفًا في عام 2014 لضم شبه جزيرة القرم. تم استخدامه كقاعدة عسكرية من قبل القوات الروسية.