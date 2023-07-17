رئيس دهب الجديد يبعث رسالة مؤثرة لأهالي أبورديس

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حركة تنقلات لعدد من رؤساء المدن ونوابهم ومنهم اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة أبورديس السابق، الذي أصبح رئيسا لمدينة دهب.

وبعث اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب الجديد، رسالة مؤثرة لأهالي أبورديس؛ تعبيرا عن امتنانه بفترة عمله رئيسا لمركز ومدينة أبورديس، وجاء نص الرسالة من صفحته الشخصية على الفيسبوك كما يلي: "أهالى مدينة أبو رديس الكرام وقرية فيران والوديان والتجمعات البدوية التابعه تحية من الله طيبة وبعد ؛؛؛ مضيت معكم حوالى خمسة شهور كرئيس للمدينة بذلت فيها قصارى جهدى لخدمة المدينة ومحاولة إسعاد أهلها فما كان من توفيق فمن الله وأحمد الله عليه وما كان تقصير فمنى وألتمس منكم السماح والعفو عنه ... ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكم ولجميع العاملين بمجلس مدينة أبو رديس ومديرى الإدارات التنفيذية التابعة وكذا لكل من ساهم خلال هذه الفترة فى خدمة المدينة وإسعاد أهاليها ... متمنيا من الله التوفيق للسيد رئيس المدينة الجديد للإرتقاء بالمدينة .

راجيا من الله توفيقى فى مدينتى الجديدة (دهب) لخدمة محافظة جنوب سيناء ومصرنا الغالية .

دمتم فى أمان الله ... والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ".

وكرم اللواء عبدالرحمن بهاء الدين ، رئيس مركز ومدينة أبورديس، اليوم الإثنين، مجموعة من مديري الإدارات بالمدينة والعاملين المتميزين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابورديس ، وذلك بمكتبه بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابورديس

ومن جانبه تقدم اللواء عبدالرحمن بالشكر للمكرمين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، والتطور المستمر للحصول على المزيد من النجاح، نحو التميز والعطاء .

كما توجه بالتحية لكافة العاملين بالمدينة، وأثنى على الجهد الكبير الذي يبذلهوه ، ودورهم في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في نطاق عمله.

وفي نهاية اللقاء، قدم مجموعة من العاملين بهدية تذكارية نيابة عن باقى الزملاء لرئيس المدينة تكريماً لمجهوده وتقديراً لما قدمه خلال فترة عمله.

يأتي ذلك تزامناً مع صدور قرار بنقل اللواء عبدالرحمن بهاء الدين للعمل رئيساً لمركز ومدينة دهب .

11