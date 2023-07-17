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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التجارة يفتتح بعثة EPS بمشاركة 35 مشتري دولي في قطاع الصناعات الكهربائية

افتتاح بعثة EPS بمشاركة
افتتاح بعثة EPS بمشاركة 35
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شهد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتي تعد أكبر وأول بعثة مشتريين في قطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة ، إن البعثة تركز بشكل كبير على السوق الأفريقي وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية وجهاز التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة.

جدير بالذكر أن أهم اسواق صادرات قطاع الصناعات الكهربائية عام 2022 تمثلت في: السعودية - فرنسا - عمان - تركيا - المملكة المتحدة - الإمارات - باكستان - مالطا – لبنان، وعن أهم أسواق صادرات قطاع الكابلات عام 2022، فقد تمثلت في: السعودية - المملكة المتحد’ - الكويت - الجزائر - لبنان - تركيا - ألمانيا - اليونان - فرنسا.

وزير التجارة والصناعة يفتتح اطلاق بعثة EPS بمشاركة 35 مشتري دولي اطلاق بعثة EPS في قطاع الصناعات الكهربائية شريف الصياد إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show EPS المجلس التصديري للصناعات الهندسية