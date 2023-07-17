وزير التجارة يفتتح بعثة EPS بمشاركة 35 مشتري دولي في قطاع الصناعات الكهربائية

شهد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتي تعد أكبر وأول بعثة مشتريين في قطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة ، إن البعثة تركز بشكل كبير على السوق الأفريقي وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية وجهاز التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة.

جدير بالذكر أن أهم اسواق صادرات قطاع الصناعات الكهربائية عام 2022 تمثلت في: السعودية - فرنسا - عمان - تركيا - المملكة المتحدة - الإمارات - باكستان - مالطا – لبنان، وعن أهم أسواق صادرات قطاع الكابلات عام 2022، فقد تمثلت في: السعودية - المملكة المتحد’ - الكويت - الجزائر - لبنان - تركيا - ألمانيا - اليونان - فرنسا.