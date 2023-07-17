بالفيديو.. استشاري يحذر من إعطاء الأطفال فيتامينات بطريقة عشوائية

قال الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال، إن أول سطر في علم الدواء أن الدواء مادة قد يكون لها أضرار خطيرة، مشيرًا إلى أن الدواء لا بد أن يؤخذ بحساب حتى ولو كان فيتامينات.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الأطفال لا يحتاجون لأخذ المكملات الغذائية، ولكنهم يحتاجون لفيتامين "د" لأنه قليل في لبن الأم، ولذلك لا بد أن يأخذه الأطفال بجرعات سليمة، موضحًا أنا الأوميجا 3 مفيدة للأطفال.

وتابع، أن إعطاء الأطفال الفيتامينات بطريقة عشوائية في منتهى الخطورة ، ولا بد من اعطائها عند الاحتياج فقط، موضحًا أن هناك بعض الأمهات التي تعطي لأطفالها الكالسيوم في فترة "التسنين"، وهو أمر في منتهى الخطورة.