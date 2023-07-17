سول تقلل من مخاوف تأثير زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا على العلاقات مع روسيا

الإثنين 17/يوليو/2023 - 12:51 م

قلل نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية "جانج هو-جين" من المخاوف من أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" المفاجئة لأوكرانيا قد تؤدي إلى تدهور العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن علاقات سول مع موسكو يمكن إدارتها على الرغم من الزيارة.

وقال "جانج" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الاثنين - إن كوريا الجنوبية وروسيا لديهما "نوع من الصيغة فى إدارة العلاقات بينهما بعد الحرب الأوكرانية".

وأضاف النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "إنه مثل تفاهم ضمني بأن البلدين سيتسامحان إلى حد معين في إدارة علاقاتهما في ظل هذه الظروف الخاصة، وبالنظر إلى هذه الصيغة، فإن زيارة الرئيس لن تتسبب في سوء (العلاقات مع روسيا) كثيرا".

وأشار "جانج"، الذي شغل سابقًا منصب سفير البلاد لدى روسيا، إلى أن موسكو كانت "ستنظر بجدية" إذا أعلنت كوريا الجنوبية عن مساعدة أوكرانيا بأسلحة قاتلة. وخلال زيارته المفاجئة لأوكرانيا الأسبوع الماضي، وافق رئيس كوريا الجنوبية على تزويد البلاد بحزمة من المساعدات الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار تحت اسم "مبادرة أوكرانيا للسلام والتضامن".

كما أرسلت كوريا الجنوبية أشكالًا مختلفة من المساعدات غير المميتة إلى أوكرانيا في حربها ضد الهجوم الروسي، لكنها رفضت طلبات كييف للحصول على أسلحة قاتلة. ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن موقف سول المتعلق بتقديم مساعدات غير قاتلة إلى أوكرانيا لا يزال كما هو دون تغيير.