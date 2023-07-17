ولاء التمامى: مشاركة السيسي في قمة نيروبي مكسب كبير للعمل الإفريقي المشترك

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي مكسب كبير للعمل الأفريقي المشترك في مختلف القضايا، ولدفع التنمية بأفريقيا وتعزيز سبل الاستقرار بها.

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي وكلمته بها، جاءت استمرارا لجهود مصر في دفع عجلة التنمية بالدول الأفريقية وتعزيز سبل الاستقرار. مشيرة إلى أن المشاركة في أعمال الدورة الخامسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الكينية "نيروبي".

وجاءت في توقيت هام للغاية كما أن هدفه الأساسي، كان ولا يزال تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف دول أفريقيا.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي، جاءت كذلك ترسيخا لدور مصر المحوري وريادتها في أفريقيا، وفي ضوء الأولوية المطلقة التي توليها مصر، لتسريع وتيرة التنمية في البلدان الأفريقية.

كما أن كلمة الرئيس السيسي أمام قمة نيروبي، حملت رؤية مسبقة لما تستطيع القارة أن تؤمنه من سياسات مشتركة تعزز النمو الاقتصادي بناءا على امكانياتها ومقدراتها ووفق رؤية وخارطة طريق شاملة.

واختتمت النائبة ولاء التمامى، أن مصر تقوم بدور رائد أفريقيًا وكلمة السيسي بقمة نيروبي دليل على دعم مصر التام للقارة ولمختلف قضاياها، سواء في التنمية او تغير المناخ أو مختلف اهتمامتها.