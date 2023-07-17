إصابة 26 شخصا إثر انقلاب أتوبيس بطريق الجيش في أطفيح

أصيب 26 شخصا إثر إنقلاب أتوبيس بطريق الجيش الشرقي ما بين نفق أطفيح وكارتة الكريمات اتجاه بين سويف بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي ريس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الجيش الشرقي ما بين نفق أطفيح وكارتة الكريمات اتجاه بين سويف بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب الأتوبيس ونتج عن الحادث إصابة 26 شخصا جري نقلهم إلي مستشفي أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.