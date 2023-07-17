تضامن المنوفية: معرض جديد لدعم 450 أسرة بالقرى

تماشيأ مع جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وجمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى فى تنظيم معرض جديد بقرية سبك الأحد مركز أشمون، وذلك بهدف توزيع ملابس جديدة بالمجان على (450) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى سبك الأحد وعزبه الباشا وعزبه المعاشات وعزبه محليس وديرب نجم وكفر المرازيق ومقطع الحجر وكوبري بركة مركز اشمون.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارأ للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

وأوضح امام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، ان تنظيم المعرض جاء بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، ولإبراز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس جديدة، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

موضحًا، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.