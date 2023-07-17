ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

جبالي
جبالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥هـ.

جاء في نص برقية التهنئة :  
يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أغتنم مناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، لأعرب عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، سائلا الله - جلت قدرته - أن يسدد بالتوفيق كل جهد مخلص يسعى لتقدم مصر، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة علىيكم ووطننا الغالي، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".
 

رئيس مجلس النواب السيسي المستشار الدكتور حنفي جبالي