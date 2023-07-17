رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥هـ.

جاء في نص برقية التهنئة :

يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أغتنم مناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، لأعرب عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، سائلا الله - جلت قدرته - أن يسدد بالتوفيق كل جهد مخلص يسعى لتقدم مصر، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة علىيكم ووطننا الغالي، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

