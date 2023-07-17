تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 684 شاحنة و 221 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 308 شاحنة و165 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 376 شاحنة و56 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل والقاهرة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن و210 شاحنة وذلمن خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة ، سينا وبريدج واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة انجى .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2010 راكب بموانيها .