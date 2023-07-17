وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات الصناعات التركية العسكرية بالمشاركة في معرض EDEX-2023 المقبل

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي صالح موطلو شن القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، بالاضافة لبحث سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات التركية في مختلف مجالات التصنيع.

وأكد الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية،.

كما قدم الوزير الدعوة لشركات الصناعات التركية العسكرية للمشاركة في معرض الدفاع EDEX-2023 المقرر عقده بالقاهرة خلال شهر ديسمبر 2023.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أنه "الآن أصبح من الضروري علينا دعم العلاقات الصناعية مما سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين"، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي على إستعداد لإنشاء خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع الجانب التركي بما يفتح آفاق ومجال أكثر رحابة للدخول للأسواق العربية والأفريقية.

ومن جانبه قال صالح موطلو شن القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة أن مصر وتركيا بينهما تعاون بنّاء في العديد من المجالات وهو التعاون المبني على الثقة المتبادلة والاحترام، مشيداً بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى ومثمناً الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر.

وأعرب عن تطلعه إلى خلق فرص جديدة للتعاون وفتح أفق جديدة للاستثمار بما يعود بالنفع على الجانبين.

كما أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات.