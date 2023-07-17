القبض على 9 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات في بالقاهرة

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 9 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة من العاصمة.

تعود البداية عندما تم ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون ترخيص ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهم (كمية من أسلاك النحاس – عدد 4 قواعد – 4 مسامير نحاس – 2 مطرقة – 2 عتلة – رافع يدوى – 2 مفتاح – فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" ، وبحوزته (4 هواتف محمولة) ، وبمواجهته إعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية بأسلوب "القطع والسحب" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم ".. وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار) وإعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف وقيامهما بالتصرف فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 13 هاتف محمول - عدد 6 جهاز "تابلت").

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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