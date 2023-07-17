دراسة حديثة تكشف وجود علاقة بين مشاكل النظر والإصابة بالخرف

كشفت دراسة حديثة لمركز جاما لطب العيون وجود علاقة بين مشاكل ضعف النظر لدى كبار السن في الولايات المتحدة وبين إصابتهم بالخرف.

وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت بيانات من 2967 شخصا أعمارهم لا تقل عن (71 عاما) – حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - وجود إصابة بين جميع أنواع مشاكل الإبصار مثل قصر النظر وطول النظر وحساسية تباين الألوان، وبين احتمالية أكبر للإصابة بالخرف أو الزهايمر.

وقالت المؤلفة الرئيسية في الدراسة، أوليفيا كيلين " إن افتراضنا لوجود علاقة بين مشاكل النظر والخرف، يعود إلى وجود دراسات سابقة أشارت إلى وجود مثل هذا الارتباط"، مؤكدة أن صحة العين وصحة العقل ترتبطان بشدة لدى كبار السن.

وأوضحت أن الدراسة فريدة لأنه تم اختبار الرؤية لكل المشاركين في الدراسة ما سمح بتحليل الارتباط بين حالة النظر والخرف، لافتة إلى أنه على الرغم من تلك العلاقة، إلا أن الأخبار الجيدة تكمن في أن مشاكل النظر يمكن معالجتها.

وذكرت كيلين أنه بذلك يمكن أن يكون علاج مشاكل الإبصار مفتاحا رئيسيا لتقليل خطر الإصابة بالخرف، مؤكدة أن الوقاية عامل أساسي لتحسين النتائج البصرية أو المعرفية.

يشار إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب العيون توصي بأن يخضع الأشخاص ممن عمرهم 65 أو أكبر، لفحوصات نظر روتينية كل عام أو عامين.