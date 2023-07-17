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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف بـ 65 مليون دولار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الافراج  عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث انه خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار.

وأوضح وزير الزراعة، ان الإفراج شمل  70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3مليون دولار.
ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار

الاعلاف الذره فول الصويا