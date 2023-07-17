بالفيديو.."استثمار أسوان": المانجو ستكون مصدر لرفع الإيرادات الدولارية

قال الدكتور حسن الشقطي المشرف على ملف الاستثمار بمحافظة أسوان، إن محصول المانجو هذا الموسم جيد ونحن في ظل الاصدار الثالث من المهرجان السنوي للمانجو بالمحافظة قفزنا من 30 ألف فدان وتجاوزنا 40 ألف فدان وزادت الكميات المنتجة من 100 ألف طن إلى أكثر من 160 ألف طن.

وأضاف "حسن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "لدينا مزارع متخصصة للمانجو، فهي ليست الفاكهة التقليدية، لكنها ستكون مصدرا للدولار خلال الفترة المقبلة"، موضحًا: "أسوان تتميز بالإثمار المبكر، وهو ما يميز ميزة تنافسية عالمية غير عادية، حيث ننفرد بالتواجد في السوق المحلي والعالمي قبل غيرنا بكثير، وهذه الميزة يمكن استغلالها في رفع الإيرادات الدولارية في أسوان ومصر كلها".

وتابع: "مهرجان المانجو في أسوان كرنفال يضاف للخريطة السياحية للمحافظة، نحن محافظة سياحية من الطراز الأول، وعلى المستوى الاقتصادي فإن هذا المهرجان منصة للتسويق وملتقى للتشبيك بين التجار والمزارعين والمستوردين والمصنعين، حيث شهد اليوم الأول ورشة عمل حضرها أحد كبار المصنعين، حيث فوجئ المزارعون بأنه يريد التعاقد على 10 آلاف طن مانجو سنويًا".