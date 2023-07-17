إعصار تاليم يشتد ويتجه نحو اليابسة في الصين والسلطات تُلغي رحلات جوية

في تطور يثير القلق، اشتدّت قوة العاصفة الاستوائية تاليم، محولة إياها إلى إعصار قبل وصولها إلى اليابسة في الصين. حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية بتصنيف لوني باللون البرتقالي، والذي يُعد الثاني من أعلى مستويات التحذير، متوقعةً أن تزداد قوة الإعصار وتصبح شديدة عند وصولها إلى اليابسة ليلاً.

وبحسب توقعات الأرصاد، يُعتبر إعصار تاليم أول إعصار يصل إلى اليابسة في الصين خلال هذا العام، وهو الإعصار الرابع الذي يضرب المنطقة هذا الموسم. يتحرك الإعصار حاليًا بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة ويُقدَّر موقعه على بُعد 375 كيلومترًا جنوب شرق تشانجيانغ في إقليم قوانغدونغ.

تأثرت العديد من الرحلات الجوية في المنطقة المتأثرة، ما دفع السلطات المحلية في مناطق قوانغدونغ وهاينان لتفعيل خطط الطوارئ واتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية سكان المناطق الساحلية وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.

توجّهت الهيئة بنصيحة هامة للمواطنين في المناطق المتأثرة، حيث حثّتهم على الابتعاد عن الشواطئ والأماكن المفتوحة والبقاء في منازلهم حتى انحسار الإعصار وتحسن الأحوال الجوية. كما دعت الهيئة المواطنين إلى تجنب السفر والنشاطات الخطرة خلال فترة العاصفة.