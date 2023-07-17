"شوبير" يكشف آخر تطورات صفقة "سوزا" في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تطورات صفقة انضمام البرازيلي جوستافو سوزا لاعب فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي"مع شوبير" إن سوزا وضع قدمه اليمني داخل النادي الأهلي وأصبح قريبا للغاية من الانتقال للفريق بأمر مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأضاف أحمد شوبير أن مارسيل كولر حدد منذ فترة طلباته بخصوص المهاجم الاجنبي وطلب التعاقد مع موليكا أو سوزا فقط، وأبلغ إدارة الكرة.

وتحدث “شوبير” عن بعض الأمور الخاصة باللاعب البرازيلي قائلا: حابب أرد على قصة الناس اللي بتتكلم عن عمر جوستافو سوزا وأنه يقترب من 30 عاما، وهو أمر طبيعي، والعمر الآن أصبح نسبي، فى عام سابق قام مانويل جوزيه المدرب التاريخي للأهلي بضم عبد الحميد حسن ميدو وهو عمره 37 عاما، يمكن لم يشارك كثيرًا ولكنه كان مميزا فى الأوقات التي يلعبها.

ولعب “سوزا” مع فريق جيونبك هيونداي هذا الموسم الجاري مع 20 مباراة سجل خلالها 6 أهداف كان آخرها أمس في مرمى سوون سيتي قاد فريقه للفوز.

كما شارك المهاجم البرازيلي في 43 مباراة بالموسم الماضي في جميع المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.