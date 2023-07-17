ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار حدائق القبة لـ8 متوفين.. صور

ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 8 متوفين، فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من محمد.ع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع، 32 سنة، ، نسمة ع، 26 سنة ، وعلي ج، عام واحد، كما أصيب كل من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقى العلاج.

تحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن.

كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ.

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من ارضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الانقاض .

وكشف الفحص المبدئى وفاة 8 أشخاص وإصابة آخرين والبحث عن مفقودين فيما تم نقلهم الى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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