بالصور.. نشاط مكثف لمجلس مدينة طور سيناء

تشهد العاصمة طور سيناء في الفترة الحالية نشاطا ملحوظا من قبل مجلس المدينة بقيادة مبروك الغمريني وفريق عمله، ومتابعات يومية لأعمال النظافة بأحياء وشوارع المدينة من كنس ورفع مخلفات الأشجار والري المستمر للمساحات الخضراء.
كما تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء بصفة شبه يومية مخابز المدينة؛ لاطمئنان على جودة رغيف الخبز من ناحية الصلاحية والجودة والوزن والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة، إضافة لفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بشأن الاهتمام بالقطاعات الخدمية فى مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ومتابعة تنفيذها، بجانب بضرورة متابعة المخابز والتأكد من توفير رغيف الخبز.
وتشن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مستمرة؛ للمرور على محلات الأغذية والمشروبات؛ لضمان تقديم غذاء أمن لقاطني المدينة وزوارها.
وفي سياق آخر وحرصه منه على المشاركة في تكريم المبدعين والمتألقين "علميًا وفنيًا و رياضيًا" شهد مبروك الغمريني ، رئيس مدينة طور سيناء، حفل تكريم فرقة مسرح جنوب سيناء؛ نظراً لجهودهم في إثراء الحركة الفنية و تنمية المواهب الشبابية و الرياضية، الذي اقامته أحد أحزاب المحافظة.
كما شهدت الإحتفالية تكريم عدد من قيادات الفرقة و أعضائها لما تقدمه من أعمال فنية خلال المناسبات الوطنية و أعياد المحافظة و تحرير سيناء ، كما جرى تكريم المتفوقين رياضيًا ، وجرى تسليم الحضور شهادات تقدير مقدمة من الحزب دعمًا لهم ، بحضور أمين تنظيم الحزب بالمحافظة و أمين العمل الجماهيري بالمحافظة و أمين تنظيم الوحدة الحزبية .