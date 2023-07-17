ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال التطوير الخاصة بمنطقة الشاطئ وكورنيش المدينة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاليهات وشاطئ المدينة من ساحات انتظار المركبات واستكمال أعمال الزراعة بالكورنيش، وكذلك ترسيم حد التنظيم لمنافذ الخدمات الشاطئية للحفاظ على المظهر الجمالى والبصرى للشاطىء العام ومنع أى مظاهر للعشوائية، والتصدى لها بكل حزم من قبل إدارة الشاطىء والأمن مع تكثيف ورديات أعمال النظافة على مدار اليوم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه للمرة الأولى يتم  تخصيص جزء من الشاطىء العام لذوى الهمم وأسرهم، مجهز بكل سبل الراحة والأمان والخصوصية وسهولة الدخول والانتقال، مؤكداً ان دخول هذا الشاطىء بالمجان لهم وأسرهم ، وأن جهاز المدينة لا يدخر جهدا فى سبيل توفير كافة الخدمات والتطوير للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة .

وفي سياق متصل، تفقد  المهندس محمد خلف الله، يرافقه مسئولو الجهاز، منطقة الشاطىء والكورنيش للوقوف على نسب الإنجاز لأعمال التطوير الجارية لمنافذ الخدمات الحضارية وأعمال الزراعة بالكورنيش والمداخل والبوابات، حيث تم الانتهاء من توسعة ورصف المداخل وتجهيز ساحات انتظار المركبات.

C8F1FAE1-925B-48F5-BB4D-8F27BF697BFA
C8F1FAE1-925B-48F5-BB4D-8F27BF697BFA
45F4F6CD-D189-4E74-A919-1E615E34E612
45F4F6CD-D189-4E74-A919-1E615E34E612
027F8A04-7D66-4CA1-B407-73F0DDD0DFBC
027F8A04-7D66-4CA1-B407-73F0DDD0DFBC
361C5D42-F061-43A1-BE6B-28A34336D007
361C5D42-F061-43A1-BE6B-28A34336D007
3EF15354-6BD7-4AC1-A059-0FF733BF591E
3EF15354-6BD7-4AC1-A059-0FF733BF591E
E429CD7F-F93E-4144-86DE-FD7CCFB3173C
E429CD7F-F93E-4144-86DE-FD7CCFB3173C
مدينة دمياط الجديدة منطقة الشاطئ ساحات السيارات