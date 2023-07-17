روسيا: جسر القرم استُهدف بمسيرتين أوكرانيتين وسنفتح تحقيقا حول الحادث

قالت السلطات الروسية، إن جسر القرم استهدف بواسطة مُسيرتين أوكرانيتين، مشيرة إلى أنه سيتم فتح تحقيق جنائي حول حادث الجسر.

وأوضحت السلطات الروسية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن القوات الخاصة الأوكرانية نفذت هجومًا على جسر القرم، حسبما أفادت شاشة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم الإثنين، إن حادث جسر القرم يمكن أن يكون عملًا استفزازيًا من جانب موسكو.

وأضافت "هومينيوك" لمحطة رادا التلفزيونية الأوكرانية "إثارة مثل هذه الاستفزازات التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال في القرم بصخب كبير على الفور هي طريقة نمطية لدى سلطات القرم والدولة المعتدية لحل المشكلات"، حسب وكالة أنباء "رويترز".