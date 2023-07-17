بالفيديو.. توقف حركة السير على جسر رئيسي في القرم

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد توقف حركة السير على جسر رئيسي في القرم.

تشكل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، قاعدة خلفية للقوات الروسية في أوكرانيا، لإرسال تعزيزات ومعدات صيانة خصوصا.

وأعلن الحاكم الروسي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ليل الأحد الاثنين أن حادثا لم يحدد طبيعته، وقع عند جسر مهم يربط القرم بمنطقة كراسنودار الروسية شهد حادثا ما أدى إلى توقف حركة السير عليه.

وأوضح سيرغي أكسينوف عبر تلغرام، أن "حركة السير توقفت على جسر القرم. حدث طارئ في منطقة الدعامة 145 انطلاقا من منطقة كراسنودار" من دون أن يحدد طبيعة الحادث.

وأضاف "قوات الأمن وكل الأجهزة المختصة تعمل" في المكان، طالبا من سائقي السيارات اختيار طريق آخر.

وقالت وزارة النقل الروسية عبر تليجرام، إن الطريق على الجسر "تعرض لأضرار" من دون تأكيد وجود أضرار في دعامات الجسر.

وقالت قيادة العمليات المحلية عبر تليجرام أيضا "أفادت وزارة الصحة في منطقة كراسنودار أن قاصرا أصيب" خلال الحادث على الجسر.