بالصور.. افتتاح معرض "مختارات عربية" لنخبة من الفنانين التشكيليين العرب بالزمالك

افتتح الناقد التشكيلى هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، مساء أمس الأحد، معرض "مختارات عربية، بجاليري ضي الزمالك، على شرف الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، فيما تعرض أعمال الفنانين المشاركين بالمعرض بقاعات جاليري ضي المهندسين بدءا من صباح اليوم الإثنين، وتستمر فعالياته حتى 16 أغسطس المقبل.

ويتضمن المعرض لوحات لمجموعة من الرواد وهم راغب عياد، وجاذبية سري، وتحية حليم، وبيكار، ومحمود أبو المجد، وفرغلي عبدالحفيظ، وأحمد نوار، وعبدالمنعم مطاوع، وعبدالوهاب مرسي، وإنجي أفلاطون، وعادل السيوي، ومحمد عبلة، وعمر النجدي، وجورج بهجوري، ورضا عبد السلام، وعز الدين نجيب، ورضا عبد الرحمن.

كما تعرض مجموعة كبيرة من لوحات الفنانين العرب البارزين من السعودية والعراق وفلسطين والكويت وسوريا ولبنان وتونس والمغرب وقطر والإمارات واليمن والسودان والصومال.

تستمر فعاليات معرض "مختارات عربية" حتى 16 أغسطس المقبل بفرعي جاليري ضي الزمالك، وضي المهندسين، تتخللها نقاشات وحوارات فنية حول أعمال كبار التشكيليين الحاضرة بالمعرض، بجانب تبادل الخبرات بين طلاب الفنون وأساتذة الفن التشكيلي.

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