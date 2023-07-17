"ابحث عن تكييف".. 7 نصائح مهمة للتغلب على الموجة الحارة القاسية

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد والذي تجاوز الـ 40 درجة فإذا وصلت درجات الحرارة إلى مستوى مرتفع جدًا كهذا، فمن الضروري أن تكون حذرًا وتتبع هذه النصائح للحفاظ على سلامتك وصحة جسمك خلال هذه الظروف القاسية.
إليك بعض النصائح الإضافية:
- البقاء في الأماكن المكيفة: يفضل البقاء في الأماكن المكيفة مثل المنازل، المكاتب، المراكز التجارية، أو أي مكان آخر يتم تبريده بالتكييف. إذا لم يكن لديك مكيف، فابحث عن مراكز تبريد عامة مثل المكتبات أو مراكز التسوق.
- تجنب النشاط البدني الشاق: حاول تجنب ممارسة النشاطات البدنية الشاقة أو الجهد البدني الزائد في فترات الذروة الحرارية. ابحث عن الأنشطة الهادئة والمريحة داخل المنزل.
- شرب السوائل بكثرة: اشرب الماء والسوائل بكثرة للتعويض عن السوائل التي تفقدها الجسم بفعل الحرارة الشديدة والتعرق. تجنب المشروبات الكحولية والكافئين، حيث يمكن أن تزيد من فقدان السوائل.
- ارتداء الملابس المناسبة: ارتدِ الملابس الخفيفة والفضفاضة والمصنوعة من أقمشة تسمح بالتهوية، مثل القطن. تجنب ارتداء الملابس الداكنة أو الثقيلة التي تحجز الحرارة.
- استخدام المروحة والتبريد المحمول: إذا لم تتوفر لديك مكيف هواء، فاستخدم المروحة للتبريد وتدوير الهواء. يمكن أيضًا وضع زجاجات ماء مثلجة أمام المروحة لتحسين التبريد.
- البقاء في الظل: ابحث عن الأماكن المظللة في حال الخروج، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة.
- التواصل مع الأقارب والجيران: تحقق من أحوال الأقارب والجيران، خاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتقدم لهم المساعدة إذا لزم الأمر.