"ابحث عن تكييف".. 7 نصائح مهمة للتغلب على الموجة الحارة القاسية

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد والذي تجاوز الـ 40 درجة فإذا وصلت درجات الحرارة إلى مستوى مرتفع جدًا كهذا، فمن الضروري أن تكون حذرًا وتتبع هذه النصائح للحفاظ على سلامتك وصحة جسمك خلال هذه الظروف القاسية.

إليك بعض النصائح الإضافية: