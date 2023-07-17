بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 7 متوفين

ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 7 متوفين فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من محمدع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع، 32 سنة، ، نسمة ع، 26 سنة ، وعلي ج، عام واحد،

كما أصيب كل من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، ، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

إخلاء العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

واخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الإنتهاء من عمليات الإنقاذ.

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تاثرها من انهيار العقار المجاور .

كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية امن القاهرة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الأنقاض، وكشف الفحص المبدئى وفاة 7 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن ناجين سيدة، فيما تم نقلهم إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.