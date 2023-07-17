ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.11 %  ليصل إلى 17,324.47 نقطة. 

كما هبط مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.72 % ليصل إلى مستوى 3,398.45 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100"  بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 5,056.6 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.02 % ليصل إلى مستوى 21,081.53 نقطة، كما تراجع مؤشر  EGX30-TR بنسبة 0.15 %، وصولا الي 7,249.78 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.05%، وصولا إلى مستوى 2,895.74 نقطة. 

بينما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 0.05 %، ليصل إلى مستوى 3,163.8 نقطة. 
 

البورصة ختام التعاملات