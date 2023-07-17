هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.11 % ليصل إلى 17,324.47 نقطة.

كما هبط مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.72 % ليصل إلى مستوى 3,398.45 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 5,056.6 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.02 % ليصل إلى مستوى 21,081.53 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.15 %، وصولا الي 7,249.78 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.05%، وصولا إلى مستوى 2,895.74 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 0.05 %، ليصل إلى مستوى 3,163.8 نقطة.

