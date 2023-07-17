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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد القتلى والمفقودين جراء الفيضانات إلى 49 شخصا

الفيضانات
الفيضانات
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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، أنه تم انتشال أربع جثث أخرى من طريق تحت الأرض كان مغمورا بالمياه في وسط كوريا الجنوبية، ليرتفع عدد القتلى والمفقودين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى 49 شخصا.

وأوضحت السلطات في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية يونهاب"، أن المياه غمرت طريق أوسونغ تحت الأرض في مدينة تشيونغجو بوسط البلاد يوم السبت عندما فاض نهر قريب بعد انهيار جسر بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة.. مؤكدة أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن أشخاص آخرين مفقودين ولكن يواجهون صعوبات بسبب اختلاط المياه بالطين ما أدى إلى إغلاق منطقة النفق المركزي.

 

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