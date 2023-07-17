قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم

قتِل رجل وزوجته وأصيبت ابنتهما عندما كانوا يستقلون سيارة على جسر القرم في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، فيما ذكرت وكالة أنباء "آر.بي.سي- أوكرانيا" أنه تم سماع دوي انفجارات على الجسر.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل شخصين وإصابة فتاة بجروح جرّاء "الحالة الطارئة" التي وقعت على جسر القرم.

وقال جلادكوف، في منشور على "تليجرام": "تلقينا صباح اليوم أنباء حول حالة طارئة وقعت على جسر القرم. شاهدنا جميعًا مقطع فيديو نشر على الإنترنت لسيارة متضررة تحمل لوحة تابعة لمقاطعة بيلجورود".

وأضاف: "المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي، أن فتاة أُصيبت بجروح متوسطة، وهي بالفعل متواجدة تحت إشراف الأطباء، ووالدي الفتاة توفيا في الحادث".

واتهمت السلطات الروسية نظام كييف بتنفيذ هجوم استهدف جسر القرم، نافية في الوقت ذاته تضرر مسار قطارات جسر القرم، ومؤكدة أن شبه الجزيرة ليست معزولة.

ووجه رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتسنوف الاتهام للسلطات الأوكرانية بتنفيذ عملية "إرهابية" باستهداف جسر القرم فجر اليوم، مشيرًا إلى حتمية القصاص.

وقال: "في كييف يعرفون أن الجسر منشأة مدنية، لكن هذا لم يوقف الإرهابيين ويبدو أنهم لن يتوقفوا عن هجماتهم مستقبلًا".

وكانت حركة المرور توقفت على جسر القرم الذي شيدته روسيا ليربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب حالة "طوارئ" حسبما أفاد مسئولون روس، بحسب وكالة "رويترز".

وقال سيرجي أكسيونوف الذي عينته روسيا حاكمًا لشبه جزيرة القرم على تيليجرام إن حالة الطوارئ تتعلق بإحدى دعامات الجسر من الجانب الواقع في مقاطعة كراسنودار.

من جهتها، أعلنت وزارة النقل الروسية في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، تضرُّر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.

ونفت الوزارة الروسية ما وردَ من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.