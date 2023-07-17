بالفيديو.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة والقاهرة تتخطى 40 درجة مئوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن اليوم سيتم تسجيل أعلى درجة حرارة خلال الأسبوع الجاري، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٨ درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار ونسب الرطوبة والملوثات تكون في طبقة قريبة من سطح الأرض ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت، أن سطح الأرض يتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر من على البحر المتوسط، موضحًا أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها من درجتين إلى ثلاث درجات.

وأردفت، أن درجة الحرارة المحسوسة تسجل اليوم على القاهرة 41 درجة مئوية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة، موضحة أن طقس اليوم شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء الجمهورية، لأن كافة المحافظات تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة .