كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.. تعرف على خريطة الطرق

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، كثافات مرورية، مع انتشار الأجهزة الأمنية في جميع الشوارع والميادين لمتابعة الحالة المرورية على مدار 24 ساعة وضبط المخالفين من قائدي السيارات.

كما ظهرت كثافات مرورية؛ بأعلى الدائري في منطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وجميع شوارع العاصمة القادمة من الطرق السريعة.

كما شهدت المحاور المؤدية إلى شوارع وسط البلد بالقاهرة، كثافات مرورية متوسطة، نتج عنها شلل مروري تام، وعلى قائدي السيارات تفادي هذه المحاور، نظرًا للتزاحم الشديد وتوقف الحركة المرورية، كما شهد شارع البحر الأعظم؛ حالة من السيولة المرورية، وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء.

كما شهد طريق دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي؛ حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية، والطريق الدائري نزلة المؤسسة بمحافظة القليوبية، وصولًا بالمرج والسلام كثافات مرورية وبطئ حركة السيارات.

وشهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان؛ كثافات مُتحركة وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، كما انتظمت الحالة المروية بمحيط ميدان النهضة؛ وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، ومحور عرابي وصولًا إلى المهندسين.

وشهد شارع جامعة الدول العربية، والسودان في الاتجاهين وميدان الدقي؛ كثافات مرورية حيث ارتفعت الكثافات بميدان الجيزة، كما شهد محور 26 يوليو المُتجه من المهندسين إلى أكتوبر كثافات متحركة.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة في شارع رمسيس وكوبري أكتوبر؛ أدت لتعطل حركة السير فوق الكوبري لأكثر من نصف ساعة، مما اضطر مستقلي السيارات إلى مغادرتها، والسير على الأقدام.