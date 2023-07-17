"تعليم جنوب سيناء" تطلق مبادرة نشر ثقافة الترشيد الأمثل للموارد

عقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا؛ لترشيد استهلاك الخامات الورقية وتعظيم الاستفادة من البدائل المتاحة وبما لا يؤثر على العمل مع اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافة الترشيد الأمثل للموارد، بحضور عادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية ومديري الإدارات النوعية بالمديرية .

يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بترشيد الاستهلاك .

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحكومة بدأت بترشيد الاستهلاك في مجال الكهرباء والمياه بالمباني والمنشآت العامة، مؤكدا الالتزام بثقافة الترشيد أيضا في مجال الخامات الورقية والأحبار ومستلزمات الطباعة، موجها بالبدء الفورى فى تنفيذ تلك المبادرة تحقيقا للمصلحة العامة.

وحث وكيل الوزارة مديري الإدارات النوعية، بضرورة التوعية من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للخامات الورقية والعمل على استغلال البدائل التكنولوجية المتاحة لدعم المبادرة.

ولفت وكيل الوزارة الى أن المبادرة تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية لترشيد الاستهلاك في المجالات المختلفة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وأكد وكيل الوزارة أن ثقافة الترشيد توفر للدولة الكثير لتعظيم الاستفادة منه في النواحي المهمة والضرورية، كما يوفر النفقات والخامات الطبيعية التي تصنع منها خاصة ما يتعلق بالبيئة والحاجة الملحة للحفاظ على مواردها الطبيعية والتخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وما يتعلق بالبيئة والحد من التلوث بجميع أشكاله.

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