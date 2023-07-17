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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس توصلوا إلى اتفاق بشأن ضرورة تقديم المساعدات إلى أوكرانيا.

وقال سوليفان - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين - إن مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا لم يكن ضمن اتفاق بين الرئيس جو بايدن والجمهوريين حول سقف الدين.

وأشار إلى أن بعض الجمهوريين طالبوا بالتوقف عن تقديم المساعدات لأوكرانيا، لكن زعيمهم في مجلس الشيوخ أكد في بيان مشترك مع زعيم الأغلبية الديمقراطية أن المساعدات لأوكرانيا لا تدخل ضمن الاتفاق حول سقف الدين بين الرئيس بايدن والجمهوريين.

 

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