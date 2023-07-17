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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يغادر قطر متوجها إلى الصين

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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غادر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء أمس الأحد، دولة قطر، متوجها إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية، بدءا من اليوم الاثنين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

كان الرئيس الجزائري قد استقبله اليوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجمعتهما محادثات رسمية تركزت حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، كما تطرقا إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وتندرج زيارة الرئيس الجزائري إلى الصين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفقا لما أفادت به الرئاسة الجزائرية في بيان سابق لها.

 

الرئيس الجزائري الصين عبد المجيد تبون