الرئيس الجزائري يغادر قطر متوجها إلى الصين

غادر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء أمس الأحد، دولة قطر، متوجها إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية، بدءا من اليوم الاثنين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

كان الرئيس الجزائري قد استقبله اليوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجمعتهما محادثات رسمية تركزت حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، كما تطرقا إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وتندرج زيارة الرئيس الجزائري إلى الصين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفقا لما أفادت به الرئاسة الجزائرية في بيان سابق لها.