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الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

ويشهد اليوم الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،38  للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 25 درجة  ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 41 للعظمى والصغرى 29،وعلى شمال الصعيد 41 والصغري 25  ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة . 

 

 

 

الارصاد حالة الطقس اليوم