37 قتيلًا و10 مفقودين في فيضانات وانزلاقات للتربة في كوريا الجنوبية

لقي ما لا يقل عن 37 شخصًا مصرعهم في كوريا الجنوبية جراء هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات يوم الأحد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وشهدت كوريا الجنوبية في موسم الأمطار الصيفي هطول أمطار غزيرة في الأيام الأربعة الأخيرة أدت إلى سيئول وحوادث انزلاق للتربة على مساحات واسعة وكذلك فيضان سد كبير.

وذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد تسعة آخرون، معظمهم في انزلاقات للتربة أو جرفتهم السيول أو سقطوا في خزان فاضت مياهه.

ويحاول المسعفون الوصول إلى أكثر من عشر سيارات محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية.

وذكرت وكالة فرانس برس إلى الموقع كان عمال الإنقاذ يحاولون تجفيف النفق للوصول إلى الضحايا، لكن لا تزال المياه على ما يبدو عميقة للغاية ما يعرقل جهود البحث.

واجتاحت سيول النفق بسرعة كبيرة جدا مما منع الناس من الفرار، حسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وتم إنقاذ خمسة أشخاص من حافلة في النفق السبت، وانتشال تسع جثث من الموقع حتى الآن، بينما يعمل غواصون في الموقع للوصول إلى مزيد من الناس، بحسب الداخلية.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي سيلا من المياه فاض من نهر قريب واندفع باتجاه النفق ورجال إنقاذ يستخدمون قوارب للوصول إلى الضحايا بداخله.

وعقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الذي يقوم حاليا برحلة في الخارج، اجتماعا طارئا مع مساعديه لمناقشة تحرك الحكومة في مواجهة الأحوال الجوية السيئة والفيضانات، كما أعلن مكتبه.

قبل ذلك، أمر رئيس الوزراء هان دوك سو بتعبئة جميع الموارد المتاحة للحد قدر الإمكان من عدد الضحايا.

ويتحدر معظم الضحايا من مقاطعة جيونجسانج الشمالية، وهي منطقة جبلية شهدت العدد الأكبر من حوادث انزلاق التربة التي غمرت بيوتا بسكانها المحاصرين في داخلها.

وقالت وزارة الداخلية إن بعض المفقودين جرفتهم مياه نهر فاض في مقاطعة كيونج سانج الشمالية.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار حتى الأربعاء، وحذرت من أن الأحوال الجوية تشكل خطرا "جسيما" وحثت السكان على "الامتناع عن الخروج من المنزل"

وتشهد كوريا الجنوبية باستمرار فيضانات خلال موسم الأمطار الصيفية لكن البلاد عادة ما تكون مستعدة بشكل جيد ويبقى عدد الضحايا منخفضا نسبيا.