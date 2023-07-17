أوسوريو: زيزو ودونجا من العناصر المهمة للزمالك

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة فاركو هي المباراة رقم 13 له، حقق 9 انتصارات وخسر في مباراتين وتعادل في مباراتين. وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" الفريق أنهى الموسم في المركز الثالث، والجهاز المعاون لي من أفضل الأجهزة في الدوري المصري كله، وأنا أتحدث باسم الجهاز الفني أجمع ".

وأضاف أوسوريو: "أتواجد في مصر منذ 90 يوما، وتعلمت الكثير من العادات والتقاليد وسعيد باللاعبين، وراضِِ عنهم بصفة عامة ".

وتابع قائلًا: "هناك لاعبون مؤثرون أكثر من غيرهم مثل دونجا ولكن الجماهير تحب لاعبين آخرين مثل شيكابالا وزيزو، ويتواجد لاعبون مهمون للملعب ولاعبون مهمون للنتائج مثل زيزو الذي كان قريبا من حصد لقب هداف الدوري".

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام وذلك عقب مواجهة فاركو.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، يوم السبت المُقبل استعدادًا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.