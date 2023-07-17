معرض زايد لكتب الأطفال.. ضحك ولعب وقراءة وحب

تتواصل فعاليات معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب في دورته الأولى، لقراءات وكتب الأطفال، التي تستمر حتى 24 يوليو الجاري.

تقام الدورة الأولى لمعرض كتب الأطفال بمدينة الشيخ زايد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ وبمساهمة من جهاز مدينة الشيخ زايد ونادى الشيخ زايد، ويُشارك بالمعرض عدد كبير من دور النشر.

يقام المعرض على مساحة 1600 متر مربع، بمساحة مخصصة لناشري كتب الطفل بالعربية واللغات الأخرى، وكذلك مسرحًا للأطفال، وأماكن للرسم، وورش الحكي، وتعليم الصلصال؛ وأنشطة مختلفة تبدأ ببرنامج صباحي من الثالثة عصرا ويتخلله الكثير من الأنشطة للأطفال.

ويضم برنامج الدورة الأولى، لقاءات مع كتاب متخصصين في أدب الطفل، كما تقام مسابقة يوميا داخل أروقة المعرض للأطفال في الثامنة مساءً.

وشهدت الأيام الماضية، عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي لاقت قبولًا كبيرًا من الأطفال بشكل عام، وكان هناك حضورًا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص.

وقال الناشر محمود عبد النبى، مدير معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، إن شخصية الدورة الأولى لمعرض أدب الطفل، الكاتب يعقوب الشاروني، تقديرا لدوره الكبير والرائد في كتابات الطفل خلال مسيرة عامرة بالعطاء تخطت السبعين عامًا.

وأكد عبدالنبي، أن هناك الكثير من الفعاليات المصاحبة لهذه الدورة الاستثنائية؛ منها: البرنامج المسائي لمعرض كتاب الطفل، والذي يستمر من السادسة حتى الحادية عشر مساءً؛ تتخلله ندوات تثقيفية للأم والأسرة. هذا وتستمر فعاليات وأنشطة معرض زايد الأول للطفل - التي تلقى إقبالا غير مسبوق - حتى الاثنين 24 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن المعرض افتتحه لفيف من قيادات مدينة الشيخ زايد ومحافظة الجيزة، وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، ونادى الشيخ زايد، تقدمهم د. وليد عباس نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ود. نهي نبيل نائب محافظ الجيزة، والمهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ود. إيهاب شعبان رئيس نادي الشيخ زايد.