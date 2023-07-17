مصرع 12 شخصًا إثر سقوط حافلة في وادي شمال باكستان

لقي 12 شخصًا على الأقل حتفهم، بينهم نساء وأطفال إثر سقوط حافلة صغيرة يوم الأحد، في واد مجاور لطريق جبلي وعر شمال باكستان.

وأفاد مسؤولون في الإدارة المحلية بإقليم جيلجت بلتستان الشمالي، أن الحافلة المنكوبة كانت تقل سياحًا على طريق "كوراكورم" الذي يربط باكستان مع الصين، وجنحت عن مسارها وسقطت في واد مجاور للطريق.

وأضافوا، أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وقامت بانتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى، مشيرين إلى أن بين القتلى ما لا يقل عن ثلاثة نساء وطفلين، بالإضافة إلى عشرة أطفال مصابين بإصابات حرجة.