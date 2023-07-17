إجلاء الآلاف مع خروج حريق غابات في جزيرة إسبانية عن السيطرة

أُجلي أكثر من أربعة آلاف شخص يوم الأحد، إثر خروج حريق غابات على جزيرة لابالما عن السيطرة بمنطقة إل بينار دي بونتاجوردا في وقت تجتاح فيه أوروبا موجة من الطقس الحار.

واندلع الحريق على لا بالما في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بمنطقة إل بينار دي بونتاجوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تقع ضمن جزر الكناري؛ مما استدعى إجلاء أفراد من قريتي بونتاجوردا وتيخارافي.

وأفاد رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري فرناندو كلافيخو بأن الحريق تسبب في تدمير ما لا يقل عن 20 منزلًا.

يذكر أن عشر وحدات جوية و300 من أفراد فرق الإطفاء على الأرض يشاركون للسيطرة على الحريق المشتعل الذي أتى على نحو 11490 فدانًا من الأراضي.