قتلى ومفقودون إثر غرق قارب نهري في بنجلادش

فُقد عشرات الأشخاص، يوم أمس الأحد، إثر غرق قارب في نهر بوريجانجا بالعاصمة البنجلاديشية.

وأوضح مساعد مفتش الشرطة حسن علي، أنّه انتشلت أربع جثث، وكان على متن العبّارة أربعون شخصًا.

وذكرت السلطات أن العبارة التي كانت تنقل الركاب قرابة الساعة الثامنة مساء، اصطدمت بسفينة شحن محمّلة برمال بالقرب من سادارغات.