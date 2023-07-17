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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إجلاء أشخاص في جنوب تركيا جراء حرائق الغابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجلي سكان منطقة بيلين، يوم الأحد،  إثر امتداد حرائق الغابات في ولاية هطاي بجنوب تركيا.
وأوضح عمدة المنطقة إبراهيم جول، أن الحريق امتد إلى المنازل والمباني، مضيفًا أنه تم إخلاء المنطقة دون وقوع وفيات أو إصابات.
يذكر أن تركيا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على غرار بلدان جنوب أوروبا.

إجلاء أشخاص جنوب تركيا حرائق الغابات