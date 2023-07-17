أجلي سكان منطقة بيلين، يوم الأحد، إثر امتداد حرائق الغابات في ولاية هطاي بجنوب تركيا.
وأوضح عمدة المنطقة إبراهيم جول، أن الحريق امتد إلى المنازل والمباني، مضيفًا أنه تم إخلاء المنطقة دون وقوع وفيات أو إصابات.
يذكر أن تركيا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على غرار بلدان جنوب أوروبا.
العالم
إجلاء أشخاص في جنوب تركيا جراء حرائق الغابات
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أجلي سكان منطقة بيلين، يوم الأحد، إثر امتداد حرائق الغابات في ولاية هطاي بجنوب تركيا.
أجلي سكان منطقة بيلين، يوم الأحد، إثر امتداد حرائق الغابات في ولاية هطاي بجنوب تركيا.