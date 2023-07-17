5 سفن حربية صينية تبحر للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا

أفادت صحيفة "جيهفانج جون باو" بأن 5 سفن تابعة لجيش التحرير الصيني انطلقت من ميناء تشينجداو لإجراء مناورات "الشمال. التفاعل -2023" المشتركة مع روسيا، والتي ستقام في بحر اليابان، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وتتكون السفن من مدمرتي "كيكيهار" و"جوييانج" المزودة بصواريخ موجهة، وسفينتي الدوريات الصاروخية "تساوتشوانج" و"ريتشاو"، وسفينة الإمداد "يايهو" التي تحمل 4 مروحيات.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، يوم السبت، أن القوات الروسية والصينة ستجريان قريبا تدريبات "الشمال. التفاعل - 2023".

وأشارت إلى أن هدفهما سيكون "الحفاظ على أمن القنوات البحرية الاستراتيجية، وتعزيز مستوى التنسيق الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية، وزيادة القدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك والاستجابة للتحديات الأمنية المختلفة".